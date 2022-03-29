Шор требует выделить людям помощь в размере 10 тысяч леев

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Партия «ШОР» зарегистрировала законопроект, предусматривающий оказание единовременной помощи гражданам в размере 10 тыс. леев, чтобы легче справиться с кризисом подорожаний. Кроме того, представители парламентской фракции направили письменные запросы премьер-министру Наталье Гаврилице, председателям профильных парламентских комиссий и Комиссии по чрезвычайным ситуациям с просьбой рассмотреть документ в срочном порядке.

Ранее формирование собрало более 200 тысяч подписей граждан, которые высказались в пользу этой инициативы. Они были приложены к запросам в качестве дополнительного и убедительного аргумента, чтобы правительство тщательно изучило этот запрос. В опубликованной на Facebook видеозаписи лидер формирования Илан Шор подверг критике власть ПДС за отсутствие инициативы и выразил надежду, что на этот раз она проявит большую ответственность.

– Единственное, что мы видим сегодня, – это нарциссические фотографии Майи Санду с разными политиками из других стран. Но гражданам Республики Молдова не предоставляется никакой помощи. Полное отсутствие действий со стороны власти постепенно убивает страну. Сегодня мы можем с еще большей уверенностью утверждать, что единственным решением для выхода из этой ситуации является скорейшая отставка этой циничной власти, – заявил Илан Шор.

По его словам, нынешняя власть – единственная из всех существовавших до сих пор, которая отменила даже ту небольшую помощь от государства, которая предоставлялась нуждающимся людям в преддверии Пасхи.

– Все власти, независимо от политического окраса и геополитических предпочтений, оказывали гражданам небольшую помощь по случаю Пасхальных праздников. Но они и это отменили. Такого еще никогда не было в истории нашей страны. Это ужасно, позорно и унизительно, – сказал политик.

В этом контексте Илан Шор отметил, что инициатива по оказанию гражданам единовременной помощи в размере 10 тыс. леев не имеет политической коннотации, она абсолютно социальная.

– Для этой инициативы мы собрали более 200 тыс. подписей, подтверждающих, что людям нужна такая помощь. Господа из ПДС, не говорите, что это популизм, потому что Германия, на которую вы равняетесь, оказала такую помощь своим гражданам, даже если там инфляция намного ниже, чем в Республике Молдова, – добавил лидер Партии «ШОР».

Ранее Илан Шор заявлял, что пособие в размере 10 тыс. леев должны быть выделено примерно одному миллиону граждан, включая пенсионеров, учителей, врачей, студентов, малообеспеченные семьи и многодетные семьи. В то же время он отметил, что эти деньги могут быть взяты из резервов Национального банка в размере 3,8 млрд долларов, которые предусмотрены именно для таких кризисных ситуаций. Также источником может служить финансовая помощь на миллионы евро, которая предоставляется нашей стране международными финансовыми организациями и которой так хвастается нынешняя власть.

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