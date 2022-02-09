Шор о деле Виолетты Иванов: Эта группировка, которая захватила государство, бездушна и лишена всего святого

0

Отказ прокуроров освободить Виолетту Иванов из-под ареста, чтобы заняться организацией похорон ее матери показывает, что эта власть бездушна и лишена всего святого. Об этом заявил лидер Партии «ШОР» Илан Шор в опубликованном сегодня видео в социальных сетях.

По его словам, прокуроры получили приказ не освобождать Виолетту Иванов из-под ареста, чтобы попрощаться с матерью, а это доказывает, что власть и те, кто исполняют ее приказы, лишены любого сострадания.

«Мы все свидетели того, как эта группировка, которая захватила государство, продолжает оказывать давление на политических оппонентов. Они растоптали все святое. После того, что случилось с мамой Виолетты Иванов, любой порядочный человек освободил бы ее из-под ареста, чтобы дать ей возможность провести как нужно похороны. Несмотря на политическую борьбу, каждый должен сохранять человечность. К сожалению, эта группировка нацистов бездушна и лишена всего святого. Я знаю, что у молдаван широкая душа. И несмотря на все баталии и войны, им никогда не чужда человечность. Этим и поразила меня эта группировка со своими слугами, у которых больше нет ничего святого», – сказал Илан Шор.

Лидер Партии «ШОР» передал свой месседж и прокурорам, которые, по его словам, исполняют незаконные приказы Майи Санду.

«Тот факт, что Майя Санду получает удовольствие от страданий других, очевиден. Еще я не ожидал, что те, кто исполняют указания власти, лишены сострадания и здравого смысла. Я вам обещаю, что все те, кто издевался во время трагедии Виолетты Иванов, ответят за это строго по закону. У меня для вас послание. Тот факт, что Майя Санду скоро сбежит, очевиден, но вы собираетесь и дальше жить в Молдове. Вы прекрасно знаете, что Партия “ШОР” скоро придет к власти, а вам, уважаемые прокуроры, придется ответить перед законом. Я не угрожаю вам, я предупреждаю вас. Я не мститель, я не буду мстить. Но уверяю вас, каждый из вас ответит за все совершенные вами беззакония», – добавил Илан Шор.

Источник