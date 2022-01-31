Шор: Нашествие полицейских в OrheiLand не связано с пандемией. PAS-овцы сходят с ума, когда видят, что кто-то может, а они нет

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Входы и выходы в крупнейший в Республике Молдова парк развлечений OrheiLand, который посетили с момента открытия миллионы детей и взрослых, теперь заблокированы полицейскими под предлогом борьбы с пандемией коронавируса. Это несмотря на то, что Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью Оргеевского района не запрещает деятельность OrheiLand в контексте новых пандемических ограничений, введенных на уровне всей страны. Кроме того, развлекательные парки в Бельцах, например, и в других населенных пунктах страны открыты для всех. Присутствие полицейских в OrheiLand никак не связано с пандемией. Нынешняя власть, которая за полгода устроила катастрофу во всех сферах, сейчас пытается уничтожить OrheiLand, чтобы не осталось ничего хорошего, что контрастировало бы с их злом, заявил Илан Шор, по инициативе которого был построен этот парк.

Как жители города Оргеева и Оргеевского района, так и других населенных пунктов возмущены тем, что вход в OrheiLand закрыт и что их выгоняют полицейские из парка.

– Разве происходящее здесь можно назвать нормальным? Как можно не разрешать детям играться в парке развлечений? Это цивилизованное место, здесь чисто, соблюдаются санитарные меры. Я не знаю, что делает Майя Санду, но ничего хорошего! – возмутился житель Оргеева. – Мы приехали сюда из Кишинева, но полицейские сказали нам разворачивать обратно. В Кишиневе нет таких ограничений, когда вы хотите прогуляться по какому-нибудь парку. Все, что происходит сейчас, зависит от нашей власти, поэтому все ясно, – сказал житель столицы, который хотел посетить OrheiLand. – Зачем закрывать OrheiLand? Дети должны играть. Нам и так тяжело, не очень-то есть причины для радости, а они еще закрывают игровые площадки, парки, где можно провести качественно свободное время, – недоумевает другой гражданин.

То ли в шутку, то ли всерьез примар муниципия Оргеев Павел Вережану описал ситуацию последних дней в OrheiLand и рассказал о постыдных действиях и нелогичных мерах, предпринятых Министерством внутренних дел, а также другими центральными органами власти, направленных на то, чтобы поиздеваться над людьми. Более того, градоначальник утверждает, что полицейские не имеют права закрывать общественное место в отсутствие судебного решения или решения местных властей.

– В первый день было около 50 полицейских в OrheiLand. Г-жа Ревенко (министр внутренних дел), хочу поздравить вас и сказать, что в пятницу ваша группа детей – полицейских, которые были здесь, одержала победу над группой детей, которые пришли в парк. Ваша делегированная группа отлично справилась, жестко сражалась с детьми, вывела всех из этого парка, который, повторяю, является публичным. Почему не запрещены прогулки в остальных парках страны? Хочу заверить вас, что борьбу с детьми вам не выиграть! – заявил Павел Вережану в ходе прямой трансляции на своей странице в Facebook.

В свою очередь председатель Оргеевского районного совета Дину Цуркану отметил в сообщении, опубликованном на странице Оргеевского районного совета, что власти, решившие отправить полицейских в OrheiLand, применяют двойные стандарты.

– Уже несколько дней, как парк OrheiLand усеян полицейскими после того, как детей прогнали силой, а все входы и выходы заблокировали. В то же время другие парки развлечений по-прежнему работают, и никто, ни Майя Санду, ни Анна Ревенко, ни Алла Немеренко не видят в этом проблемы. Взять, например, Бельцы. Единственное различие между OrheiLand и Бельцким парком развлечений заключается в том, что в первом случае все бесплатно, безопасно, с обеспечением всех противоэпидемических мер, тогда как там не соблюдаются никакие нормы. Кроме того, люди там платят много денег, чтобы их дети могли играться и развлекаться. Вот, дорогие наши, как эта власть пытается лгать и унижать вас. Но вы должны знать, что они не заботятся ни о детях Оргеева, ни о детях Бельц, ни о ком вообще. У них есть только одна забота – убрать всех, кто стоит у них на пути и не исполняет их капризы, – говорится в послании Дину Цуркану.

Власть решила направить свои пушки на Оргеевский район и муниципий Оргеев, запугать здесь как руководство, так и граждан после того, как администрация района приняла решение, что школы региона будут работать с физическим присутствием и установила собственные меры в борьбе с пандемией. В этом контексте Дину Цуркану отметил следующее:

Госпожа президент Майя Санду, я понимаю, что вам не нравится Илан Шор, Марина Таубер и Партия “ШОР”. Я также знаю, что вы злитесь на нас, руководство Оргеевского района, потому что мы, видите ли, осмелились иметь собственное мнение о некоторых мерах, которые должны быть приняты на административном уровне. Это ваше право злиться, и я не оспариваю его. Но в этом случае вы бьете не по нам, а по самому хрупкому и невинному социальному слою – по детям. У них нет политического цвета и они не несут ответственности за провалы и фрустрации политиков. Поэтому, пожалуйста, выведите свои вооруженные силы с территории OrheiLand и позвольте детям здесь вволю веселиться. Пусть полицейские займутся чем-то другим! – сказал председатель Оргеевского района Дину Цуркану.

Также и лидер Партии «ШОР» Илан Шор заявил, что все происходящее в настоящее время не имеет никакого отношения к пандемии.

– Вы когда-нибудь задумывались, почему у всех властей OrheiLand как кость в горле? Я вам скажу: на второй день уничтожили бы этот парк, разобрали бы его и продали бы по частям. И не только OrheiLand. Это синдром неудачника, того, кто не способен сделать ничего хорошего и только разрушает то, что делают другие. Они сходят с ума и тонут в ненависти, когда видят, что кто-то может, а они нет. Только психопаты, больные люди могут послать всю имеющуюся полицию, чтобы прогнать детей, играющих на улице, чтобы напугать их, заставить плакать и преследовать их, как собак. Знаете ли вы, что это значит? Это истерика, отчаяние, ненависть. Это правительство, которое за полгода устроило катастрофу во всех сферах и отбросило страну на 20 лет назад, теперь пытается разрушить любой контраст. Чтобы не было ничего хорошего, что контрастировало бы с их злом. Потому что добро и зло лучше видно в сравнении. Но мы не позволим им, чтобы они своими грязными лапами осквернили все то, что мы построили там с таким трудом в Оргееве. Сегодня Оргеев говорит НЕТ этому ничтожеству! Их нужно остановить. Они должны уйти! Страну нужно вырвать из их лап, если мы хотим, чтобы наша страна не исчезла, – заявил Илан Шор.

Зимний сезон в OrheiLand закрылся в воскресенье, 30 января. С понедельника парк входит в период подготовки к весеннему сезону. По данным администрации OrheiLand, в период зимних праздников парк посетили более 100 тысяч человек, которые максимально воспользовались развлекательным оборудованием и аттракционами, бесплатными для всех.

– Здесь чудесно! Мне здесь очень нравится, все бесплатно, научился кататься на коньках, – поведал молодой человек. – Я приехала из Бельц. Здесь очень хорошо. Я приехала сюда с детьми и ради них. Восхищает разнообразие здешних аттракционов, и стар, и млад здесь чувствуют себя прекрасно, – заявила молодая мама.

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