Шокирующий случай: житель Дрокии избил жену и поджёг дом

Шокирующий случай: житель Дрокии избил жену и поджёг дом

Всё произошло в воскресенье в одном из сёл Дрокиевского района.

49-летнюю сельчанку избил 54-летний супруг. Потерпевшая обратилась в полицию, в связи с чем на мужчину был наложен запрет на приближение сроком на 10 суток. Однако агрессор нарушил постановление, в отсутствие супруги проник в дом и поджёг жилище, пишет publika.md.

В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.

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