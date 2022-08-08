Шокирующий случай: житель Дрокии избил жену и поджёг дом

0

Всё произошло в воскресенье в одном из сёл Дрокиевского района.

49-летнюю сельчанку избил 54-летний супруг. Потерпевшая обратилась в полицию, в связи с чем на мужчину был наложен запрет на приближение сроком на 10 суток. Однако агрессор нарушил постановление, в отсутствие супруги проник в дом и поджёг жилище, пишет publika.md.

В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.