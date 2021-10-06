Шокирующий случай в Страшенах: сын убил отца

Шокирующий случай в Страшенах: сын убил отца

Трагедия произошла минувшей ночью.

38-летний мужчина поссорился со своим 60-летним отцом. Конфликт привёл к драке: сын стал избивать родственника кулаками, ногами и подвернувшимся под руку деревянным бруском. После этого он оставил жертву в доме, а сам отправился в город.

Вернувшись домой, мужчина обнаружил тело отца без признаков жизни, пишет deschide.md. Полиция задержала нападавшего на 72 часа, он признал свою вину.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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