Шокирующий случай в Резине: мужчина изнасиловал сожительницу своего знакомого

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Инцидент произошёл накануне в селе Тарасова.

В полицию обратился 57-летний мужчина и сообщил, что его 30-летнюю сожительницу изнасиловали в его доме.

Как предварительно установила полиция, 13 января мужчина с подругой и двое соседей праздновали Старый Новый год. Компания употребляла спиртные напитки.

В какой-то момент хозяин дома отлучился, а когда вернулся – услышал крики о помощи во дворе. Мужчина обнаружил сожительницу и их общего знакомого на земле без нижнего белья. По словам потерпевшей, мужчина выманил её из дома на разговор, но заставил вступить в интимную связь против воли, пишет deschide.md.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

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