Шокирующий случай в Оргееве: сельчанку до смерти избили из-за долга

Шокирующий случай в Оргееве: сельчанку до смерти избили из-за долга

Жуткий инцидент произошёл в селе Требужены.

Женщина с мужем была в гостях у пары односельчан. Компания выпивала, а ближе к вечеру гость отправился домой, а его супруга осталась.

В какой-то момент между гостьей и хозяйкой дома возник конфликт из-за взятых в долг денег, пишет deschide.md. Сельчанка стала бить гостью по голове, пока та не упала и не потеряла сознание. После этого пострадавшую вынесли на улицу и оставили на дороге.

Бездыханное тело обнаружил прохожий и сообщил в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, все обстоятельства инцидента выясняются.

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