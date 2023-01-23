Шокирующий инцидент в столице: мужчину нашли мёртвым со связанными руками

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Бездыханное тело мужчины обнаружили накануне в квартире в центре столицы.

В службу 112 обратился отец погибшего и попросил спасателей вскрыть дверь квартиры сына. В спальне со связанными за спиной руками находился труп 32-летнего мужчины. Известно, что погибший снимал жильё. Видимых телесных повреждений эксперты на его теле не обнаружили, пишет realitatea.md.

Начато расследование, полиция рассматривает версию самоубийства.

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