Шокирующие подробности смерти девочки в Сынжерей: она попала в больницу в критическом состоянии

Шокирующие подробности смерти девочки в Сынжерей: она попала в больницу в критическом состоянии

Служба Aviasan доставил 13-летнюю школьницу в критическом состоянии. В результате проведения томографии у неё обнаружили крупную гематому. Об этом рассказал директор муниципальной больницы Бельц. 

– Девочку на уроке физкультуры ударили по голове мячом, предположительно, баскетбольным. Её мама, которая работает в школе учителем, отправила дочь домой. Когда родители вернулись с работы, увидели, что девочке стало хуже, поэтому вызвали скорую помощь, – рассказал представитель больницы.

Когда девочку доставили в медучреждение, у неё обнаружили крупную гематому. Она нуждалась в срочном хирургическом вмешательстве. Пациентка находилась в критическом состоянии, без сознания и подключена к ИВЛ. К сожалению, девочка умерла на операционном столе, передаёт protv.md.

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