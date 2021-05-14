Шокирующее ДТП на Чеканах: машина “всмятку”, водитель в коме (ФОТО)

Шокирующее ДТП на Чеканах: машина “всмятку”, водитель в коме (ФОТО)

Страшная авария произошла сегодня утром на улице Узинелор.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что водитель Audi A6 не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в препятствие. Мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение в состоянии комы. Также сообщается, что стрелка спидометра в искорёженном автомобиле остановилась на отметке 140 км/ч.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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