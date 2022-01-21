Шок: жителя Рышкан вывезли в лес, избили, ограбили и заставили копать себе могилу (ВИДЕО)

Шок: жителя Рышкан вывезли в лес, избили, ограбили и заставили копать себе могилу (ВИДЕО)

Трое жителей Рышканского района находятся под следствием по обвинению в похищении человека.

19 января в местную полицию поступила информация о госпитализации 59-летнего мужчины. Как было установлено, потерпевшего насильно усадили в машину трое и вывезли на опушку леса, где избили и украли два мобильных телефона и деньги. Своими силами пострадавший добрался домой и вызвал “скорую”.

На следующий день в доме подозреваемых прошли обыски. Полиция нашла украденные у потерпевшего вещи, марихуану и лопату, которой потерпевшего заставили рыть себе могилу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Полиция и прокуратура продолжают расследование.

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