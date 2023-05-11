Житель Унген избил жену до состояния комы

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Инцидент произошёл в ночь на 10 мая в городе Унгены. В результате побоев мужа 24-летняя женщина впала в кому.

По данным полиции, 29-летний мужчина избил супругу за отказ вступить с ним в интимную связь. Услышав крики, 72-летняя бабушка потерпевшей бросилась на помощь, однако дебошир избил и её. Пенсионерка упала, потеряв сознание, после чего мужчина продолжил безжалостно избивать жену, передаёт pulsmedia.md.

Потерпевшая получила многочисленные травмы и была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. Её супруга задержали на 72 часа.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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