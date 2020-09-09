Шок: житель Штефан-Водэ убил собутыльника садовыми ножницами

Шок: житель Штефан-Водэ убил собутыльника садовыми ножницами

Правоохранители задержали 31-летнего мужчину, который убил своего собутыльника садовыми ножницами. Трагедия произошла минувшей ночью в селе Кэплань Штефан-Водского района. 

По данным полиции, в результате полученных травм скончался 65-летний мужчина. Свидетели инцидента сообщили, что накануне он употреблял спиртные напитки с двумя односельчанами. Подвыпившие приятели поссорились, после чего один из них схватил садовые ножницы и ранил ими жертву. Пострадавший умер на месте, передаёт deschide.md.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого арестовали на 72 часа.

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