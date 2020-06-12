Шок: житель Флорешт ранил сожительницу в пьяной ссоре

0

Шокирующий инцидент произошёл вчера во Флорештском районе. 37-летнюю женщину в ходе ссоры ранил нетрезвый сожитель.

По данным полиции, между распивающей алкоголь парой вспыхнул конфликт. В результате 36-летний мужчина взял со стола кухонный нож и ударил сожительницу в спину.

Женщина выбежала из дома и провела ночь в доме соседей, пишет tv8.md. Она не обращалась за медицинской помощью. На следующий день пострадавшая вернулась к себе домой и продолжила распивать алкоголь вместе с сожителем.

О случившемся узнал примар села и сообщил в полицию. Пострадавшую доставили в районную больницу для оказания медицинской помощи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.