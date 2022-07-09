Шок! Житель Бричан изнасиловал и ограбил пенсионерку

Шок! Житель Бричан изнасиловал и ограбил пенсионерку

Чудовищный случай произошел накануне в Бричанском районе. Женщина в возрасте 67 лет сообщила в полицию, что ее изнасиловал и ограбил мужчина, который пробрался в дом среди ночи.

Прибывшие на место правоохранители установили, что злоумышленник украл у пенсионерки ноутбук. Вскоре подозреваемый был идентифицирован. Им оказался 22-летний местный житель. В настоящее время он скрывается от следствия, передает publika.md.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. За изнасилование мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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