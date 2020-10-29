Шок: житель Бендер зарезал собственную сестру

Шок: житель Бендер зарезал собственную сестру

Трагедия произошла сегодня утром. 32-летний мужчина зарезал свою 35-летнюю родственницу.

Как пишет publika.md со ссылкой на пресс-секретаря ГИП Мариану Бециву, конфликт произошёл в доме подозреваемого. По неизвестным причинам мужчина несколько раз ударил сестру ножом. Из-за полученных травм пострадавшая скончалась.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства трагического случая.

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