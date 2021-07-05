Шок! Запад “вкачал” 56 миллионов евро в предвыборную кампанию ПДС, – европейские СМИ

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56 миллионов евро или более миллиарда леев – столько ЕС и США потратили на кампанию по досрочным парламентским выборам партии “Действие и солидарность”, желая “навсегда вырвать Молдову из сферы влияния России”. Европейские СМИ получили доступ к секретным документам, отражающим расходы ПДС. Партия, заявляющая о своём существовании на пожертвования, похоже, на самом деле финансируется извне различными фондами и НПО, пишут европейские журналисты из издания NEWEUROPE.

Ниже представлен перевод материала от actualitati.md:

Республика Молдова – самая бедная страна в Европе, которую часто сравнивают с гамбургером, потому что она находится между двумя более крупными странами, Румынией и Украиной. На Западе эта страна в юго-восточной Европе почти неизвестна, и если о ней есть новости, то большинство из них негативные, о торговле людьми, воровстве и бедности, в которых живут более 3 миллионов граждан Молдовы, пишет NewEurope.eu.

Согласно New Europe, за 30 лет после распада Советского союза Запад вложил более 2 миллиардов евро в это государство, которое входило в число 15 советских республик. Наиболее важными донорами были Европейский союз и Соединенные Штаты Америки, которые хотели помочь Молдове перейти от коммунистического режима с контролируемой экономикой к свободному рынку. В 2014 году Европейский союз подписал Соглашение об ассоциации с Республикой Молдова, что усилило надежды молдаван на то, что однажды они также станут членами ЕС. Хотя нет четкой перспективы вступления Молдовы в Евросоюз, около 900 000 молдаван уже являются его гражданами, так как они получили паспорта Румынии и Болгарии.

New Europe также пишет, что, несмотря на то, что это самая бедная страна в Европе, 25% территории которой не контролируется конституционными властями Кишинёва, с географическим положением без особой геополитической роли, Молдова в последнее время стала новой сферой интересов для Запада. New Europe получила секретные документы от спецслужб государства-члена ЕС, из которых видно, что Запад вложил около 56 миллионов евро (55,895 миллиона) в обеспечение победы на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 11 июля, главной проевроатлантической партии Молдовы – “Действие и солидарность”, которой покровительствует президент Молдовы Майя Санду. Журналисты несколько недель работали над проверкой этих документов и получили подтверждение от независимого источника в секретных службах своей страны, а также от некоторых политиков, которые говорили о причинах этой массовой, а иногда и очень открытой поддержки. Роль Республики Молдова возросла в контексте войны на востоке Украины и присоединения Крыма к России. Запад хочет навсегда вырвать эту страну из сферы влияния России.

Согласно секретным документам, находящимся в распоряжении New Europe, большая часть денег поступает из двух стран: Германии и США. Румыния, Польша, Чехия, Швеция, Великобритания и Италия также активные участники процесса. Финансирование осуществляется с помощью нескольких инструментов, таких как:

Неправительственные фонды;

Партии из одной политической семьи;

Государственные проекты – как официальные, так и неофициальные;

Частные компании. Большая часть денег переводится через «безопасные схемы», в которых доминирующую роль играют «наличные», с которыми Запад обычно борется.

Как сообщает New Europe, главным координатором операции «Поддержка евроатлантического будущего Молдовы» является Германия. Берлин активно участвует в поддержке Президента Республики Молдова Майи Санду и ПДС – как в политическом, так и в финансовом, а также материально-техническом плане. Недавно в Берлине прошел приём Майи Санду, её принял президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и другие высокопоставленные лица. Обсуждение по видеоконференции Майи Санду в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель было немного странным. Однако Ангела Меркель и её Христианско-демократический союз являются одними из решительных сторонников Майи Санду и ПДС. Сильный голос Христианско-демократического союза Германии в Европейской народной партии обеспечил массовую политическую поддержку самой большой политической группы в Европейском парламенте партии Майи Санду, которую приняли в эту большую семью. Человеческие, материально-технические и финансовые ресурсы Христианско-демократического союза, согласно источникам New Europe, и стали причиной образцовой мобилизации граждан Молдовы в Германии для участия в президентских выборах прошлой осенью и массового голосования за Санду.

Молдаване из западной диаспоры, численность которых оценивается почти в 800 000 человек, являются золотым ресурсом, который Запад будет использовать на нынешних парламентских выборах для обеспечения победы партии Майи Санду и закрепления Молдовы на евроатлантическом пространстве.

Согласно секретным документам, немецкий фонд Конрада Аденауэра, имеющий офис в Республике Молдова, играет важную роль в поддержке Майи Санду и ПДС. Этот фонд активно сотрудничает со спецслужбами в Берлине, являясь официальным мостом для отношений с Президентом Республики Молдова. Также существует официальное соглашение о сотрудничестве, подписанное между президентурой Молдовы и Фондом Кондрада Аденауэра, на основании которого немецкое государство финансирует группу людей, которые работают на Майю Санду. По данным New Europe, всего около 15 человек, граждан Молдовы, получают зарплату от 2000 до 4500 евро в месяц.

New Europe пишет, что еще одним фондом, через который ПДС косвенно финансируется, является European Endowment Democracy, несколько проектов которого поддерживаются в Республике Молдова. Фонд Сороса, USAID, IREX, IND, IRI и др. также играют важную роль.

План поддержки ПДС на парламентских выборах 11 июля содержит ряд действий как на территории Республики Молдова, так и в нескольких западных государствах, включая США и Канаду. New Europe описывает лишь несколько пунктов, перечисленных в секретных документах, а также невероятные бюджеты для этой маленькой страны.

Более 6,74 млн евро было выплачено непосредственно в счет финансирования ПДС. Из общей суммы лишь очень небольшая часть была выплачена полуофициально, через молдавских граждан за рубежом, которые пожертвовали эти средства партии от своего имени. Большая часть денег была перевезена наличными в Молдову. По имеющимся данным, для этого использовался неконтролируемый дипломатический багаж. Эти деньги предназначались для:

Печати (газеты, листовки);

Атрибутов с символикой партии (футболки, кепки, флаги, сумки, блокноты, ручки и т.д.);

Вознаграждения центрального аппарата и волонтеров;

Вознаграждения наблюдателей за выборами и членов избирательных бюро, делегированных ПДС.

New Europe также пишет, что значительная сумма – 8,38 миллиона евро – предназначалась для «поддержки дружеских партий». Хотя названия этих «дружественных партий» не фигурируют в отчетах, указывается, что они являются «тремя проевропейскими и двумя левоцентристскими, пророссийскими партиями». Цель этих «дружественных партий» – нанести удар пророссийским силам, а также другим конкурентам – «потенциальным противникам ПДС».

В документах есть графа, в которой указано, что 810 тысяч евро выделены за «лояльность некоторых госслужащих из Молдовы». Еще 470 тысяч евро выделено на «привлечение мэров». Для поддержки ПДС необходимо привлечь местных «влиятельных лиц» (указаны 7 человек из Молдовы и еще 4 человека, молдаване из-за границы – общий бюджет для этого – 73 400 евро, деньги предусмотрены для оплаты сборов и продвижения).

Еще одна глава расходов – 338 тысяч евро – приходится на «концерты и звезд/артистов». На территории Республики Молдова запланировано несколько концертов под гражданским «призывом к голосованию», но цель состоит в том, чтобы мобилизовать людей для голосования за ПДС. Также несколько знаменитостей будут открыто выступать в поддержку ПДС (предусмотрены гонорары от 5000 до 15 тысяч евро). На «профессиональные ассоциации» (фермеры, малые и средние предприниматели, HoReCa, IT-сектор и др.) выделен щедрый бюджет – 539 500 евро.

«Силовая группа», раздел, не приводящий подробностей, кроме цифры в 320 000 евро. Еще одна рубрика с точки зрения финансирования, но по которой не приводится подробностей, – «источники», на которые запланировано 35 000 евро.

Рядом с разделом «СМИ» стоит важная цифра – 4,3 миллиона евро. Согласно источникам New Europe, большая часть этих денег переводится на законных основаниях и покрывается по разным причинам, включая продвижение свободы прессы, поддержку свободных СМИ на выборах, продвижение права голоса и т.д. С этой целью бюджеты, подготовленные для других проектов, были перенаправлены, но весной их назначение было изменено, чтобы мотивировать прессу поддерживать ПДС. Бюджет 230 000 евро для «международного среднего показателя» выделяется отдельно.

Для молдавских НПО на эти цели предусмотрено 1,45 миллиона евро. Там же указана «группа экспертов, аналитиков и т. д.».

120 000 человек занимаются «троллингом и работой в социальных сетях (Facebook, Instagram, «Одноклассники» (популярная сеть на постсоветском пространстве), Tik tok)». Источники New Europe сообщили, что люди из-за границы, особенно из Румынии, Украины, Беларуси, также проходят обучение в этом отношении.

Для «Телеграмм каналов» предусмотрена скромная сумма по отношению к прочей деятельности – 20 000 евро. Чуть больше – 58 500 евро – заложено в бюджет «Cartoon Production».

На «Голосование за рубежом» выделяется значительная сумма – более 35 миллионов евро. В документах говорится, что цель состоит в том, чтобы допустить к выборам в западных государствах не менее 300 000 граждан Молдовы, из которых не менее двух третей проголосуют за ПДС. Секретные отчеты также описывают процесс мобилизации молдаван для голосования, как они будут доставлены на избирательные участки, кто несет ответственность, примерно, сколько транспортных средств будет задействовано, а также как проверить голосование. Есть ещё любопытная колонка «Удовлетворённость некоторых членов избирательных бюро за рубежом», для которой подготовлено 65 000 евро.

Для этого мобилизованы структуры партий из семьи популярных европейцев из нескольких европейских стран, которые окажут всю необходимую материально-техническую поддержку для организованных перевозок. Правоохранительным органам западных стран даны инструкции не создавать проблем для передвижения и голосования молдаван, в том числе тех, кто находится на их территории нелегально (значительный процент). Напротив, предоставить вместе с местными администрациями парковочные места и охрану транспортных средств. Из тех же секретных документов мы выясняем, что это было указано для максимально возможной идентификации транспортных компаний из западных стран, принадлежащих гражданам Молдовы, во избежание возможных нападений на то, что принимающие государства организуют незаконный транспорт на выборах.

Больше всего транспортных средств планируется арендовать в Италии (более 350), Франции (212), Германии (198), Великобритании (184) и др. Организованные перевозки также будут осуществляться в США и Канаде, но количество единиц, запланированных для этих стран, исчисляется десятками. Баптистская церковь будет активно участвовать в мобилизации молдаван в США.

New Europe добавляет, что для «окучивания» некоторых «колеблющихся» или политически апатичных молдаван планируются «сборы», которые варьируются в зависимости от страны от 50 до 200 евро за голос. Все, кто перевозится организованно или получает деньги за голосование, обязаны сфотографировать избирательный бюллетень на свой мобильный телефон в качестве доказательства того, что они проголосовали за ПДС. Деньги будут выплачиваться через лидеров молдавских общин или молдаван, имеющих предприятия в принимающих странах.

– Как мы видели, демократия и евроатлантический дух в этой маленькой стране дорого обходятся Западу, – пишет New Europe.

В ПДС опубликованные в материале данные отрицают.