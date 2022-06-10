Шок! За год газ в Молдове подорожал на 227%, овощи – на 77%, хлеб – на 30%

Шок! За год газ в Молдове подорожал на 227%, овощи – на 77%, хлеб – на 30%

Данные представлены в отчёте Национального бюро статистики. 

Жилищно-коммунальные услуги в Молдове за год подорожали на 70%. Больше всего в цене вырос газ – на 227%. Отопление подорожало на 92%, электроэнергия – почти на 35%.

Что касается продуктов питания, овощи стали на 77% дороже. На втором месте в списке подорожаний яйца – на 55,59%. Хлеб стал почти на 30% дороже, растительное масло – на 28%. Рост цен на остальные продукты питания составил 22% и более.

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