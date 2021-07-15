Шок! Водитель скрылся с места ДТП, оставив пострадавшего пассажира в машине

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Авария произошла минувшей ночью на пересечении улиц Вадул-луй-Водэ и Отоваска в столице.

По данным полиции, на дороге столкнулись машина службы такси Tayota и Honda. За рулём такси находился 32-летний мужчина. Водитель второй машины скрылся с места происшествия. В результате аварии травмы получил таксист и 35-летний пассажир Honda. Пострадавших госпитализировали, передаёт protv.md.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность водителя, сбежавшего с места ДТП.

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