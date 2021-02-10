Шок! В уборной одной из пиццерий столицы обнаружили мёртвого мужчину

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Инцидент произошёл сегодня днём в одном из заведений в центре Кишинёва.

По предварительным данным, сотрудники пиццерии позвонили в службу 112 и сообщили, что мужчина заперся в уборной. Прибывшие на место правоохранители вскрыли дверь и обнаружили труп.

Как сообщает пресс-служба полиции, мужчине было 66 лет. На его теле не было следов насильственной смерти. Предположительно, причиной стали проблемы со здоровьем.

Возбуждено уголовное дело, обстоятельства случившегося выясняются.

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