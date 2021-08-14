Шок: в Тараклии в выгребной яме нашли труп мужчины

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Тело 41-летнего мужчины обнаружили вчера на свалке неработающей животноводческой фермы у села Валя-Пержей.

В правоохранительные органы накануне обратилась сестра погибшего мужчины и сообщила, что с 11 августа брат не появлялся дома. Родственница рассказала, что погибший злоупотреблял алкоголем, нигде не работал и периодически уходил из дома на 2-3 дня, пишет deschide.md.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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