Шок! В столице врачам скорой помощи угрожали оружием

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Бригаде врачей скорой помощи этим утром угрожали огнестрельным оружием. Инцидент произошел в столичном секторе Рышкановка.

Как сообщили в Национальном центре догоспитальной скорой медицинской помощи, вызов поступил в 4.36. Помощь понадобилась 32-летнему гражданину.

Приехав на место, врачи обнаружили в подъезде многоквартирного дома мужчину, который вел себя неадекватно. Во время оказания ему помощи пациент вытащил оружие и потребовал дать ему наркотические вещества из медицинского набора. Фельдшеру удалось вызвать полицию, дебошира задержали.

Правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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