Шок! В столице родители забыли в троллейбусе 3-летнюю дочь

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Беспрецедентный случай произошёл накануне вечером в Кишинёве. Родители забыли своего 3-летнего ребёнка в троллейбусе №22.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, родители с ребёнком и приятелями были накануне в гостях и возвращались на общественном транспорте домой. Взрослые вышли из троллейбуса на одной из остановок в секторе Ботаника, но забыли про ребёнка. Кондуктор сообщила об этом в полицию. Спустя некоторое время нашлись и горе-родители.

– Сотрудники полиции забрали девочку с конечной остановки троллейбуса. После этого ребёнка передали родителям, – сообщила Стати.

Составлен протокол об административном нарушении. Родителям грозит штраф в размере от 300 до 750 леев или исправительные работы на срок от 15 до 25 часов.

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