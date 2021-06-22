Шок: в столице мужчина с психическими отклонениями пытался изнасиловать девушку

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Инцидент произошёл сегодня утром у кладбища в столичном секторе Буюканы.

На 25-летнюю девушку, которая шла по улице, напал незнакомый мужчина. Злоумышленник накинул на голову жертвы куртку, повалил на землю и попытался изнасиловать, пишет deschide.md.

Пострадавшая сумела вырваться и попросить помощи у прохожих. Проезжавший мимо мужчина услышал крики и бросился на подмогу. Он задержал преступника и вызвал полицию.

Как пишет источник, в инспекторате полиции Буюкан подтвердили информацию о случившемся и сообщили, что нападавший – мужчина с психическими отклонениями. После задержания его доставили в психиатрическую больницу.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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