Шок: в столице мужчина грозился взорвать дом

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55-летний мужчина угрожал взорвать жилой дом и покончить жизнь самоубийством. Инцидент произошёл накануне на улице Индепенденцей.

Информацию для unimedia.info подтвердила пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати. По её словам, подоспевшие на место ЧП правоохранители на 4-м этаже дома обнаружили мужчину с ранением, который грозился взорвать многоэтажку.

Его убедили отказаться от затеи и доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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