Шок! В столице девушка выпала из окна 9-го этажа

Шок! В столице девушка выпала из окна 9-го этажа

От полученных травм 21-летняя жительница Кишинева скончалась. Трагедия произошла накануне на улице Игорь Виеру в секторе Чеканы. 

По данным полиции, девушка выпала из окна квартиры, в которой жила вместе с сожителем. Выяснилось, что в тот момент у них гостила мать погибшей. По её словам, когда дочь с сожителем вернулись, они говорили на повышенных тонах. Затем молодой человек вышел, а девушка выпрыгнула из окна, передает protv.md.

Судмедэксперт не обнаружил на теле следов насильственной смерти. Обстоятельства трагедии выясняются.

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