Шок: в Сороках 17-летний парень убил топором пенсионера

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В полицию обратился житель села Околина. Мужчина сообщил, что нашёл труп 90-летнего соседа.

На месте происшествия выяснилось, что пенсионер был убит острым предметом: на теле имелись порезы в области шеи и головы. По подозрению в убийстве был задержан 17-летний житель того же села. На одежде юноши были следы крови, а в его доме нашли топор, на лезвии которого обнаружили волосы погибшего.

После взятия биологических проб выяснилось, что молодой человек накануне употреблял наркотики. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет или пожизненное заключение.

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