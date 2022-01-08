Шок! В пограничной зоне нашли 3-летнего малыша

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Жуткий инцидент произошёл сегодня в пограничной зоне в Новых Куконештах. Правоохранители нашли 3-летнего малыша, который потерялся в лесу.

Пограничники выяснили, что мальчик проживает в селе Корпач Единецкого района. Ребёнка отвезли домой. Там его встретил дедушка, который рассказал, что родители оставили малыша у знакомых, а сами отправились в лес за хворостом. Вероятно, мальчик пошёл за родителями в лес и потерялся, затем забрёл в пограничную зону.

Позже родителей нашли в лесу. Им настоятельно посоветовали не оставлять ребёнка без присмотра. Об инциденте сообщили в местную администрацию.

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