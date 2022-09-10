Шок! В Ниспоренах нашли мёртвым 7-летнего мальчика, его мать пыталась покончить с собой

Шок! В Ниспоренах нашли мёртвым 7-летнего мальчика, его мать пыталась покончить с собой

Трагедия произошла минувшим вечером в селе Ниспоренского района. 

В полицию обратился мужчина, который сообщил, что его бывшая супруга не отвечает на звонки. Прибывшие к дому женщины полицейские обнаружили тело 7-летнего мальчика с явными признаками удушья. Рядом лежала без сознания его 45-летняя мать с перерезанными венами, передает protv.md.

Женщину доставили в реанимацию. Обстоятельства чудовищного случая выясняются.

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