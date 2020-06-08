Шок! В квартире нашли двух мертвых женщин и бьющегося в конвульсиях малыша

Шок! В квартире нашли двух мертвых женщин и бьющегося в конвульсиях малыша

Инцидент произошел сегодня в городе Резина. Ребёнок был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Согласно полученным данным, речь идёт о 26-летней женщине и её 47-летней матери. В квартире был также найден 3-летний ребёнок, который бился в конвульсиях. Малыша госпитализировали в реанимацию в тяжёлом состоянии, передаёт deschide.md.

По предварительным выводам специалистов, семья отравилась грибами. Обстоятельства выясняются.

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