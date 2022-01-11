Шок! В Криулянах дети заперли отца-инвалида в доме и подожгли его

Шок! В Криулянах дети заперли отца-инвалида в доме и подожгли его

Чудовищный случай произошёл накануне в селе Жеврены. 

По данным полиции, в пожаре едва не погиб 49-летний мужчина, который из-за инвалидности прикован к кровати. Правоохранители установили, что дом подожгли трое детей в возрасте от 11 до 13 лет. Двое из них – сыновья пострадавшего. Предполагается, что дети заблокировали входную дверь и подожгли дом, передаёт deschide.md.

Мужчину спас сосед, который увидел пылающий дом. По данному факту проводится разбирательство.

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