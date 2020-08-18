Шок: в Кишинёве семейная пара вовлекала в интим-бизнес девушек (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Центра по борьбе с торговлей людьми пресекли деятельность группы, создавшей онлайн-платформу для оказания интим-услуг. Организаторами оказались супруги 35 и 36 лет.

В результате расследования было установлено, что пара устроила в одной из столичных квартир видеостудию, где посменно работали от 10 до 12 девушек. “Сотрудницы” в возрасте от 25 до 30 лет из разных населённых пунктов страны участвовали в видеоконференциях интимного характера в Интернете. Средний ежемесячный доход составлял от 1 000 до 1 500 долларов для девушек и от 6 000 до 7 000 долларов для организаторов.

Полиция возбудила уголовное дело по факту сутенёрства. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

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