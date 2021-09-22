Шок! В Кишинёве юноша позвонил в службу 112, а затем сбросился с крыши

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Трагедия произошла минувшей ночью на бульваре Штефана чел Маре.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили во дворе жилого дома тело юноши. Его личность была установлена. Парню было 17 лет. По предварительной версии полиции, он покончил с собой.

По данным источника портала deschide.md, перед тем, как сброситься с крыши, молодой человек позвонил в службу 112 и сообщил о своём намерении. К сожалению, оперативная группа прибыла на место слишком поздно.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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