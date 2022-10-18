Шок: в Хынчештах младенец утонул в ванночке

Шок: в Хынчештах младенец утонул в ванночке

Ребёнок в возрасте трёх недель утонул в оставленной у кровати ванночке. Трагедия произошла в селе Бужор Хынчештского района.

Сообщение о случившемся поступило в полицию 17 октября, передаёт gagauzinfo.md.

18-летняя девушка с 23-летним супругом легли спать вместе с ребёнком. Когда они проснулись, ребёнок лежал в ванночке без признаков жизни. Накануне вечером родители искупали малыша и оставили ванночку у кровати, — рассказали подробности в полиции.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

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