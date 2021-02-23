Шок: житель Хынчешт изнасиловал 15-летнюю девушку

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Мать несовершеннолетней обратилась в полицию с заявлением о том, что её дочь ушла из дома.

Когда девушка вернулась, она рассказала, что её изнасиловал 19-летний односельчанин, пишет publika.md. Потерпевшая сообщила, что встретилась с парнем на улице, он заманил её в заброшенный дом, где склонил к половой связи против её воли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, виновный задержан. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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