Шок: житель Хынчешт изнасиловал 15-летнюю девушку

Шок: житель Хынчешт изнасиловал 15-летнюю девушку

Мать несовершеннолетней обратилась в полицию с заявлением о том, что её дочь ушла из дома.

Когда девушка вернулась, она рассказала, что её изнасиловал 19-летний односельчанин, пишет publika.md. Потерпевшая сообщила, что встретилась с парнем на улице, он заманил её в заброшенный дом, где склонил к половой связи против её воли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, виновный задержан. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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