Шок! В Гагаузии нашли мёртвым 12-летнего ребёнка

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Тело ребёнка без признаков жизни обнаружили в Гагаузии. Информацию подтвердила офицер пресс-службы регионального управления полиции Снежана Тукан.

По её словам, 17 октября в инспекторат полиции Комрата поступило телефонное сообщение о том, что в одном из населённых пунктов Комратского района, на территории частного дома, был найден мёртвым 12-летний ребёнок. Других подробностей по делу представлено не было, передаёт gagauzinfo.md.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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