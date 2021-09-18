Шок! В Единцах водитель “Мерседеса” на полной скорости влетел в скамейку, погиб мужчина

Шок! В Единцах водитель “Мерседеса” на полной скорости влетел в скамейку, погиб мужчина

Авария произошла сегодня в селе Теребна Единецкого района. 

По данным полиции, 60-летний мужчина отдыхал на лавке у ворот своего дома. Проезжавший мимо автомобиль Mercedes вылетел с трассы и врезался в скамейку. За рулём машины находился 21-летний водитель. Он не справился с управлением из-за высокой скорости и мокрой трассы, передаёт deschide.md. 

В результате ДТП пострадавший скончался на месте. Водителя задержали на 72 часа.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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