Шок: в Единцах мужчина целый год насиловал 9-летнюю дочь сожительницы

Шок: в Единцах мужчина целый год насиловал 9-летнюю дочь сожительницы

О случившемся в полицию сообщила сама 26-летняя жительница Единец. Она рассказала, что 30-летний сожитель на протяжении года вступал в интимные отношения с её 9-летней дочерью.

Информацию для deschide.md подтвердила пресс-секретарь инспектората полиции Единец Светлана Талпэ. Она также сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело, а подозреваемый задержан на 72 часа.

Расследование случившегося продолжается.

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