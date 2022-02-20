Шок: в Бричанах изнасиловали беременную

Шок: в Бричанах изнасиловали беременную

29-летний мужчина был задержан по подозрению в изнасиловании 21-летней уроженки Теленешт. Молодая женщина временно проживает в Бричанах, она сообщила правоохранителям о случившемся. 

По словам жертвы, к ней в дом вошёл неизвестный и склонил её к половому акту. Женщина находится на 7-м месяце беременности.

Нападавший был задержан на 72 часа. Это 29-летний житель Кишинёва. Известно, что в момент совершения изнасилования он был пьян, пишет protv.md.

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