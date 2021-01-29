Труп мужчины нашли в подвале заброшенного дома в Дрокии

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Инцидент произошёл минувшим вечером в селе Згурица.

К правоохранителям обратилась местная жительница. Она сообщила, что её сестру избивает сожитель. На место ЧП прибыли полицейские. Потерпевшая рассказала им, что её 32-летний гражданский супруг прячет труп, передаёт protv.md.

Тело мужчины было найдено в подвале заброшенного дома. Полицией было установлено, что 22 января в гости к подозреваемому пришёл 38-летний односельчанин. Вместе они употребляли спиртные напитки, затем между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Хозяин дома задушил гостя тросом, а затем спрятал труп.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан на 72 часа. Он признал свою вину.

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