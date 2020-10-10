Шок: труп мужчины нашли в канализационном люке в Кишинёве

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Чудовищная находка была сделана вчера вечером на улице Каля Ешилор.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, к правоохранителям обратился местный житель, который нашёл бездыханное тело мужчины. На место происшесвтия прибыла оперативная группа, которая установила, что погибшим является мужчина лет 40-45. Судмедэксперты не нашли на его теле следов насильственной смерти. Труп был отправлен на экспертизу, передаёт unimedia.info.

Жильцы близлежащих домов рассказали полицейским, что мужчина бродяжничал и периодически жил в канализационном люке. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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