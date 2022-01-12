Шок! Тело младенца нашли на свалке в Бендерах

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Тело малышки в коробке из-под обуви обнаружил местный житель сегодня на площадке для мусорных контейнеров в районе дома №58 по улице Ленинградской.

По словам экспертов, девочка была рождена доношенной, вероятно, минувшей ночью или рано утром. Давность смерти – около 5 часов. В настоящее время устанавливается точная причина смерти младенца. Проводится расследование, а также устанавливается личность женщины, родившей девочку.

Всем, кому известно что-либо о личности матери ребёнка, кто видел подозрительных людей в этом районе, обладает информацией о том, кто является родителями погибшей малышки, просят сообщать по телефонам в 0(552) 2-85-12, 0(552) 2-77-57. Можно также написать на Вайбер +37377505426, либо позвонить на 102 или телефон доверия МВД Приднестровья 0(533) 8-15-29.

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