Шок! Сторонники Санду просят её избавить страну от “жидов и цыган” (ВИДЕО)

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Скандал во время визита Майи Санду в Каушанский район. Сторонники президента попросили её освободить страну от…”жидов и цыган”. Момент попал на видео.

– Госпожа Майя Санду, освободите нас от жидов и цыган. У нас в районном совете их полно, – призвал президента её сторонник.

Майя Санду, обещавшая быть президентом для всех, не пристыдила мужчину за его скандальное заявление, а лишь в очередной раз пообещала бороться с коррупцией.

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