Шок: сельчанин поджёг сожительницу, чтобы “заставить замолчать”

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Инцидент произошёл три дня назад в селе Копачены Сынжерейского района.

По данным полиции, 44-летний мужчина распивал спиртное с сожительницей. В какой-то момент между парой вспыхнула ссора, пишет deschide.md. Мужчина пригрозил, что подожжёт собутыльницу, если та не замолчит.

Позже женщину доставили ​​в больницу с ожогами 45% поверхности тела второй и третьей степеней. Как оказалось, сожитель облил её бензином и поджёг.

Злоумышленник задержан, на его имя возбуждено уголовное дело. Обстоятельства выясняются.

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