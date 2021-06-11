Шок: сдающему БАК стало плохо на экзамене. Парень скончался в больнице

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Шокирующий случай в столице: 20-летний парень скончался после того, как ему стало плохо во время сдачи экзамена на степень бакалавра.

Информацию подтвердили в Институте неврологии и нейрохирургии, пишет protv.md.

Известно, что погибший был студентом финансового-банковского колледжа и сдавал экзамен в столичном лицее. Во время сдачи парню стало плохо, его увезли на “скорой”.

Сотрудник медучреждения рассказал, что молодой человек поступил в тяжёлом состоянии. Два дня пациент находился в коме, а вчера вечером скончался, пишет источник.

Расследование случившегося продолжается.

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