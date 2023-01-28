Шок! Ранее судимый житель Оргеева похитил 15-летнюю девушку

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Девушка возвращалась домой с тренировки. Её похитил 34-летний житель Оргеева, ранее судимый за преступления сексуального характера.

По данным полиции, мужчина ехал с девочкой в одном автобусе. Затем вышел с ней на одной остановке и начал преследовать. Выждав подходящий момент, преступник напал на жертву и затащил её в сад. Девушка сопротивлялась, и в конечном итоге ей удалось вырваться из рук насильника.

Правоохранители идентифицировали и задержали злоумышленника. Им оказался житель Оргеева, который год назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за преступления сексуального характера.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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