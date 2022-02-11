Шок! Пропавшую накануне 14-летнюю девочку нашли мёртвой в лесу

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Вчера вечером в розыск была объявлена 14-летняя жительница Кицкан. Ещё днём она уехала по делам в Тирасполь, но домой так и не вернулась. Родители забили тревогу.

В ходе осмотра места жительства пропавшей правоохранители нашли её дневники. Обратили внимание на записи, девочка явно переживала депрессию. На это указывали и необычные рисунки, и надписи на стенах её комнаты, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Маршрут передвижения девочки отслеживали по камерам. На видеозаписи было видно: примерно в 15:10 Диана идёт по мосту в сторону остановки на Кицканы, но неожиданно сворачивает влево (на пляж) и направляется в сторону леса.

Правоохранительные органы прочёсывали местность. Служебная собака привела к берегу Днестра, дальше следы терялись. Поиски длились до глубокой ночи, с рассветом продолжились. Сегодня утром тело Дианы в повешенном состоянии было обнаружено в лесополосе, в районе парома на правом берегу Днестра.

Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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