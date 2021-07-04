Шок! Пропавшего парня из Кантемира нашли мёртвым в лесу

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21-летний житель Кантемира ушёл из дома 21 июня. Накануне его тело нашли в лесу вблизи села Епурень.

По данным полиции, труп находился уже на стадии разложения. Судмедэксперт после предварительного осмотра не обнаружил следов насильственной смерти, поэтому правоохранители склоняются к версии самоубийства, передаёт deschide.md.

Назначена дополнительная экспертиза, которая определит точную причину смерти молодого человека. Полиция Кантемира инициировала расследование.

Напомним, что сообщение о пропаже парня поступило 23 июня. С тех пор десятки полицейских и волонтёров были задействованы в его розыске.

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