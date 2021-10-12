Труп мужчины был найден сегодня во дворе жилого дома на пересечении улиц Штефана чел Маре и Василе Александри.
Прохожие увидели труп возле мусорных баков и вызвали полицию. Судмедэксперт обнаружил на теле следы насильственной смерти. Предполагается, что мужчину забили ногами и кулаками, передаёт deschide.md.
В результате следственных мероприятий правоохранители идентифицировали и задержали подозреваемых. Ими оказались трое подростков.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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