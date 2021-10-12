В результате следственных мероприятий правоохранители идентифицировали и задержали подозреваемых. Ими оказались трое подростков.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.