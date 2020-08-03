Шок: подростка нашли мёртвым в лесу в Бендерах

Шок: подростка нашли мёртвым в лесу в Бендерах

Труп заметили проезжающие мимо водители. Трагедия произошла в воскресенье в лесопосадке, в нескольких метрах от основной дороги в селе Меренешты.

Рядом нашли велосипед, рюкзак с личными вещами и мобильный телефон. По заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила примерно за два часа до момента обнаружения тела. Согласно предварительным данным специалистов, речь идёт о суициде.

Сотрудники милиции установили личность погибшего. Как выяснилось, 16-летний юноша проживал недалеко от места трагедии, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Инспекторы ИДН и оперативные сотрудники проводят разбирательство.

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